Hogeschool Viaa en ziekenhuis Dirksland gaan verpleegkundigen trainen

Het lectoraat Zorg en Zingeving van Hogeschool Viaa uit Zwolle en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis uit Dirksland starten samen een uniek project om verpleegkundigen te trainen in het geven van aandacht aan zingeving in de zorg. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft het jaar 2018 uitgeroepen tot 'Jaar van de zingeving' om zo de aandacht voor zingeving te professionaliseren binnen het ziekenhuis.

Goede zorg vraagt om aandacht voor de impact van ziekte en zorg op het leven van zorgvragers. Dat geldt voor zowel geestelijk verzorgers als voor behandelaars en zorgverleners. "Vaak maakt het hoge tempo in de zorg het lastig om aandacht te geven aan de vragen van patiënten. Ook vinden zorgverleners zingevingsvragen op zich al lastig: je kunt dan op het eerste gezicht niet zoveel doen", legt Bart Cusveller, onderzoeker bij het lectoraat Zorg en Zingeving van Hogeschool Viaa, uit.

Het lectoraat gaat samen met het ziekenhuis aan de slag om de aandacht voor zingeving in de zorg te professionaliseren. Deze samenwerking tussen een ziekenhuis en een hogeschool is uniek voor Nederland. "Voor zover wij weten, werkten een ziekenhuis en een hogeschool nog niet eerder samen om alle verpleegkundigen toe te rusten in aandacht voor zingeving. Soms zijn er wel contacten, maar nu gaan opleiding, beroepsgroep én geestelijke verzorging een samenhangend traject in om aandacht voor zingeving in het dagelijks werk te verankeren", aldus Cusveller.

Bewustwording en deskundigheid

Het project bestaat onder meer uit het vergroten van de bewustwording en deskundigheid rondom het thema zingeving door middel van bijeenkomsten en een e-learningmodule voor alle verpleegkundigen van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Daarnaast worden op alle afdelingen één of twee verpleegkundigen getraind als Aandachtsvelder Zingeving.

Cusveller: "Er gaan al langer stemmen op dat zingeving een belangrijke verantwoordelijkheid is in de zorg. Maar als in theorie iedereen verantwoordelijk is, dan is in de praktijk niemand verantwoordelijk. Daarom krijgt in dit traject in elk verpleegkundig team iemand de rol van voortrekker of ambassadeur, die de andere teamleden kan ondersteunen bij het persoonlijke functioneren, het methodisch werken, borgen van kwaliteit en deskundigheid. Daar blijken verpleegkundigen heel enthousiast over te zijn."

Afsluiting 'Jaar van de zingeving'

Het 'Jaar van de zingeving' wordt in november 2018 afgesloten met een bijeenkomst voor het werkveld. "De bedoeling is dan met de achterban van het ziekenhuis, de verpleegkundige beroepsgroep en andere instellingen te delen welke ervaringen we met dit traject hebben opgedaan. We volgen dat door onderzoek onder de verpleegkundigen, de aandachtsvelders en niet te vergeten de patiënten."