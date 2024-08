Hollands Glorie centraal op drukbezochte Holle Bolle Dag

De Holle Bolle Dag in Sommelsdijk trok vrijdag 23 augustus 2024 veel bezoekers. Zowel inwoners als toeristen genoten van de markt en de optredens met als thema "Hollands Glorie." Zo liepen er mensen in klederdracht, schilderde een 'geinige' Rembrandt portretten, en vertelde admiraal Michiel de Ruyter verhalen over zijn belevenissen op zee.

Organisatoren Dorpsraad Sommelsdijk, Streekmuseum Goeree-Overflakkee, stichting Hart van Goeree-Overflakkee en veel partners kunnen terugkijken op een succesvolle feestdag met onverwacht goed weer.



Door Internetredactie Omroep Archipel