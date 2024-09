Hollandse Delta helpt inwoners met wateroverlast om te gaan

Nederland heeft een natte periode achter de rug en dat is ook in de Hollandse Delta te merken. Zware regenbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast, zoals ondergelopen straten, natte kelders en grote plassen in tuinen. De toename van deze problemen hangt nauw samen met klimaatverandering, die de kans op extreem weer vergroot. Om inwoners beter voor te bereiden op wateroverlast, heeft waterschap Hollandse Delta een flitspeiling laten doen door onderzoeksbureau MediaTest.

Met het onderzoek deden 436 mensen mee, waarvan 106 in het werkgebied van Hollandse Delta wonen. Uit het onderzoek blijkt dat drie op de tien inwoners in de Hollandse delta thuis of in de omgeving wel eens wateroverlast ervaart, zoals het onderlopen van straten of kelders. Slechts 11% van de inwoners van Hollandse Delta geeft aan goed op de hoogte te zijn van de urgentie en risico's van wateroverlast in de directe (woon)omgeving. Dit is bij de rest van Nederland (330) net zo weinig aanwezig. Een ruime meerderheid van de inwoners van Hollandse Delta geeft aan meer informatie hierover te willen ontvangen.

Campagne 'WaterWijs' geeft handige tips

Waterschap Hollandse Delta gaat met deze onderzoeksresultaten aan de slag en start daarom de campagne 'WaterWijs'. Met deze campagne wil het waterschap inwoners meer bewust maken van wateroverlast en ze praktische tips geven om wateroverlast te verminderen.

Waterschap: niet alles is te voorkomen

"Het waterschap zet zich in om wateroverlast zoveel mogelijk te beperken, maar kan niet alle problemen bij zware regenbuien voorkomen. Bij zware buien kunnen de riolen in versteende gebieden het water vaak niet snel genoeg afvoeren, wat kan leiden tot ondergelopen straten, kelders en woningen. Ondanks alle inspanningen van het waterschap en andere instanties kunnen zware en langdurige regenbuien ervoor zorgen dat naast riolen, ook sloten, rivieren en kanalen tijdelijk meer water moeten verwerken dan zij aankunnen. Dit is een groeiend probleem in een tijd waarin extreme weersomstandigheden, zoals zware regenbuien en stormen, steeds vaker voorkomen," aldus dijkgraaf Jan Bonjer.

Samen aan de slag met het beperken van wateroverlast

Het beperken van wateroverlast is een gezamenlijke taak van het waterschap, overheden, veiligheidsregio's en inwoners. Op de website www.wshd.nl/WaterWijs geeft het waterschap tips aan inwoners hoe zij hun huizen en tuinen beter kunnen voorbereiden op zware regenbuien. "Door samen te werken kunnen we de gevolgen van wateroverlast beperken en onze leefomgeving weerbaarder maken," aldus dijkgraaf Jan Bonjer.



Door Internetredactie Omroep Archipel