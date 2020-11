Hollandse Delta levert cijfers voor het coronadashboard

Op alle rioolwaterzuiveringen van Hollandse Delta wordt minstens een keer per week gemeten hoeveel coronadeeltjes er in het rioolwater voorkomen. Het RIVM verwerkt deze cijfers in het coronadashboard van de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.

Het onderstreept volgens heemraad Leo Stehouwer de maatschappelijke relevantie van de waterschappen: "Op deze wijze leveren de waterschappen een belangrijke schakel in de vroegtijdige signalering van COVID-19."

Ontlasting

In rioolwater zijn ziekteverwekkers, zoals het COVID-19 virus, te meten die met de ontlasting via de wc in het rioolwater terecht komen. Momenteel vinden deze metingen minstens een keer per week plaats.

Al in het voorjaar was duidelijk dat het riool een bron van informatie kon zijn. Besmette personen hebben niet alleen virusdeeltjes in hun neus of longen, maar ook in hun ontlasting. Vaak al één of twee dagen voordat de eerste klachten zich uiten.

Dashboard

Sinds begin november staan alle rioolmetingen op het coronadashboard. De cijfers zijn te vergelijken met andere indicatoren, zoals het aantal positief geteste personen.

Dit is mogelijk omdat de cijfers per 100.000 worden weergegeven. Ook kunnen de rioolmetingen van verschillende gemeenten en veiligheidsregio’s worden vergeleken.

In november 2020 hebben de Unie van Waterschappen, het RIVM en minister De Jonge afgesproken om de komende jaren door te gaan met de rioolwatermetingen.