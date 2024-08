Holle Bolle Dag 2024: feestelijk eerbetoon aan lokale geschiedenis en tradities

Op 23 augustus 2024 wordt in Sommelsdijk de jaarlijkse Holle Bolle Dag georganiseerd, een evenement dat de rijke geschiedenis van het dorp viert en tal van activiteiten biedt voor jong en oud. De naam van dit evenement, "Holle Bolle Dag", vindt zijn oorsprong in een oude bijnaam voor de inwoners van Sommelsdijk. "Holle Bolle" was een geuzennaam die verwees naar de bewoners van het dorp, die destijds als 'hol in het hoofd' (dom) en 'bol' (een beetje dik) werden bestempeld, vaak als tegenhanger van de vissers uit het naburige Middelharnis.

Door Danny Rijkels

Eerbetoon aan de Zeeuwse enclave

Sommelsdijk kent een rijke geschiedenis, waaronder de periode waarin het dorp een Zeeuwse enclave was in het verder Hollandse Goeree-Overflakkee. Deze bijzondere positie bracht zowel voor- als nadelen met zich mee. De inwoners genoten van bepaalde fiscale voordelen, maar ondervonden ook beperkingen, zoals het gebrek aan toestemming om hun haven uit te breiden, wat uiteindelijk leidde tot economische achteruitgang. Deze historische context is nog steeds voelbaar in het dorp en wordt tijdens de Holle Bolle Dag geëerd met activiteiten die verwijzen naar deze Zeeuwse roots.

Activiteiten tijdens de Holle Bolle Dag

Tijdens de Holle Bolle Dag zijn er tal van activiteiten die bezoekers onderdompelen in de lokale geschiedenis en cultuur. Dit jaar is het thema "Hollands Glorie", wat terugkomt in verschillende onderdelen van het programma. Bezoekers kunnen deelnemen aan activiteiten zoals het schilderen van Delfts blauwe tegeltjes, het bewonderen van een ganzenhoeder die door de straten paradeert, en genieten van een optreden van een piratenkoor.

"We proberen elk jaar iets van de historie van Goeree-Overflakkee op dit evenement te laten zien," zegt Bertrand van den Boogerd van het Streekmuseum GO, een van de mede-organisatoren van het evenement. "Dit jaar hebben we gekozen voor het thema Hollands Glorie omdat het breed inzetbaar is, met elementen zoals een middeleeuws toneelstuk, historische gebeurtenissen die worden uitgebeeld en het rondlopen van Michiel de Ruyter met zijn soldaten."

Historische elementen en moderne feestelijkheden

De Holle Bolle Dag biedt een unieke combinatie van traditie en moderniteit, met ruimte voor zowel historische gebeurtenissen die worden nagespeeld, als hedendaagse muziekoptredens. De dag trekt jaarlijks duizenden bezoekers, waaronder veel families die genieten van de vrije markt en de verschillende activiteiten die voor alle leeftijden zijn georganiseerd. "Onze rol tijdens dit evenement is om eilandverhalen te vertellen en door te geven aan nieuwe generaties," aldus Van den Boogerd.

Een van de hoogtepunten van de dag is het beklimmen van de kerktoren, waar bezoekers een prachtig uitzicht over het dorp hebben. Daarnaast zijn er ambachtelijke markten, live muziek op de haven en tal van mogelijkheden om te genieten van de lokale gastronomie.

De Holle Bolle Dag belooft wederom een dag te worden waarin de geschiedenis en de gemeenschap van Sommelsdijk centraal staan, met activiteiten die zowel vermaken als informeren. De organisatie hoopt dat bezoekers niet alleen met een goed gevoel naar huis gaan, maar ook met nieuwe kennis over de rijke historie van hun dorp.

