HoloLens in Het Van Weel Bethesda

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland heeft sinds kort een Hololens in gebruik. Hiermee oefenen zorgmedewerkers van de Acute Opname Afdeling levensbedreigende situaties. De HoloLens, een speciale bril, combineert virtuele personen en objecten met de echte wereld. De zorgmedewerker ziet bijvoorbeeld op een leeg ziekenhuisbed een levensechte patiënt in 3D liggen in een situatie waar snel gehandeld moet worden.

Met de HoloLens worden verschillende scenario's getraind, waaronder situaties die de zorgmedewerkers niet zo vaak tegenkomen in de praktijk. Zo leren ze sneller onbekende ziektebeelden herkennen en handelen.

Het gebruik van de Hololens op de Acute Opname Afdeling is een pilot, maar mogelijk wordt de HoloLens in de toekomst ook ingezet op andere afdelingen binnen Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Dat sluit aan bij de ambitie van het ziekenhuis om continu te innoveren voor betere en efficiëntere zorg voor patiënten in de regio.



Door Internetredactie Omroep Archipel