Honderden ballonnen uit Nederland, Frankrijk en België vervuilen Kwade Hoek

Vrijwilligers van “Het Groene Strand Goeree-Overflakkee” hebben tussen juli en november 2025 onderzoek gedaan naar afval op het strand van de Kwade Hoek op Goeree-Overflakkee. Tijdens dit onderzoek raapten zij 615 ballonnen en ballonresten op een stuk van zes kilometer strand. Zij voerden het onderzoek uit omdat veel heliumballonnen aanspoelen, wat schadelijk is voor de natuur. De strandopruimers willen dat gemeenten en verkopers meer maatregelen nemen om deze vervuiling te stoppen. Het onderzoek laat zien hoe ernstig het probleem is en waarom er volgens de vrijwilligers meer actie nodig is.

Ballonnen met linten en coatings zijn schadelijk voor dieren en het milieu. Vogels raken verstrikt in de linten en plastic deeltjes breken af tot kleine stukjes die in de voedselketen terechtkomen. Veel gemeenten hebben regels of een verbod op het oplaten van ballonnen, maar volgens de vrijwilligers geldt dat nog niet overal. Bovendien komen ballonnen ook uit andere landen, zoals Frankrijk, België en mogelijk Engeland, afhankelijk van de windrichting.

Actie

De vrijwilligers wijzen erop dat verkopers van heliumballonnen in Nederland weten dat deze producten in het milieu terechtkomen, maar dat de verkoop vaak doorgaat, ook in gemeenten met een verbod. Volgens hen tonen sommige winkels weinig aansluiting tussen hun duurzaamheidsbeleid en hun verkooppraktijk.

De groep roept gemeenten op om meer actie te ondernemen. Goeree-Overflakkee is aangesloten bij KIMO, een overleg van kustgemeenten uit Nederland, België en andere Noordwest-Europese landen en kan daar samen met andere gemeenten druk uitoefenen op het verminderen van deze vervuiling.

Totdat overheden en verkopers maatregelen nemen om het oplaten van heliumballonnen te beperken, moeten vrijwilligers het afval blijven opruimen. Zij doen daarom een oproep aan iedereen om geen ballonnen meer op te laten om zo verdere vervuiling van stranden te voorkomen.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel