Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een spektakel op de wegen van het eiland met de langste file. Voor de degenen die het gemist hebben of nog een keer willen genieten enkele foto's en een korte impressievideo van de Truckrun bij Melissant. Tweeten Previous Next

