Honderden varkens dood door technische storing

Bij een veeteeltbedrijf in Middelharnis zijn op 24 juli 2019 enkele honderden varkens overleden als gevolg van een technische storing. Uitval van de ventilatie in combinatie met de hoge temperatuur werd de dieren fataal.

In een varkensstal van een ondernemer in Middelharnis is in de nacht van 23 op 24 juli een storing ontstaan in het ventilatiesysteem. Door de hoge buitentemperatuur kon de temperatuur in de stal hoog oplopen, waardoor een deel van de dieren overleed.

Nadat de ondernemer vanmorgen vroeg de situatie constateerde, heeft deze melding gedaan bij de diverse instanties zoals de DCMR milieudienst Rijnmond en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Deze organisaties doen onderzoek ter plaatse. Daarnaast zijn er contacten met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee over de situatie.

De dieren die nog in leven waren, zijn met spoed uit de stal gehaald. De dode dieren worden in opdracht van de ondernemer vandaag en morgen vervoerd naar een destructiebedrijf. Omdat de filtersystemen nog wel werken, is er geen overlast voor de omgeving.