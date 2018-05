Hoogleraar uit Ouddorp benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijdag 25 mei 2018 werden door Burgemeester Eddy Bilder van de gemeente Zwartewaterland en burgemeester Bort Koelewijn van Kampen Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan vier hoogleraren. Een van hen is Prof. dr. F. van der Pol uit Ouddorp.

De hoogleraren hebben allen een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Theologische Universiteit. Hoewel zij reeds met pensioen zijn, zijn ze alle vier nog actief als begeleider van promovendi. De onderscheidingen zijn uitgereikt in Kampen, tijdens de boekpresentatie van de 'Domineesfabriek' over de geschiedenis van de Theologische Universiteit in Kampen.

Van 1991 tot 2015 was Prof. dr. F. van der Pol hoogleraar oudere kerkgeschiedenis en symboliek aan de Theologische Universiteit Kampen. Als kerkhistoricus heeft hij zich met name gericht op de kerkgeschiedenis van Kampen en in het bijzonder De Reformatie. In 1990 verscheen zijn proefschrift: De Reformatie te Kampen in de 16e eeuw. De wetenschappelijke bijdrage van Prof. dr. Van der Pol aan de kennis over en de duiding van de reformatiegeschiedenis is groot, getuige ook zijn op veel onderzoek gebaseerde publicaties over de grote reformatoren, waaronder met name de Frans-Zwitserse reformatoren Johannes Calvijn en Huldrich Zwingli.

De gemeente Kampen is dit jaar officieel toegetreden tot een select aantal steden in zeventien verschillende landen die zich Europese Reformatiestad mogen noemen. In het kader van de viering van 500 jaar reformatie heeft de Gemeenschap van Protestantse Kerken in Europa deze bijzondere eretitel aan de stad Kampen verleend. De onderzoeken van Prof. dr. Van der Pol hebben hier een grote bijdrage aan geleverd.

Zijn deskundigheid op dit terrein is een belangrijke bron van inspiratie geweest voor de programmering van het Kamper Reformatiejaar. Als vrijwilliger maakte hij zo zijn academische deskundigheid op een directe manier productief en relevant voor deze tijd.