Hoogste punt Beroepscampus Middelharnis bereikt

In de week van vrijdag 15 mei 2020 bereikte de bouw van de eerste fase van de Beroepscampus aan de Langeweg in Middelharnis het hoogste punt. De bouw ligt, volgens aannemer Vaessen, ondanks de coronaperikelen op schema. Zoals het er nu naar uitziet, zal de oplevering van dit nieuwe schoolgebouw eind december 2020 zijn. Dit betekent dat vmbo-leerlingen van de RGO en studenten van Albeda en Techniek College Rotterdam in begin 2021 naar het nieuwe gebouw verhuizen.

Op dit moment wordt het gevelmetselwerk aangebracht en in de komende week start de aannemer met het storten van de afwerkingsvloeren. De volgende fase is de afbouw.

Inmiddels is ook het fietspad langs de Langeweg/Olympiaweg weer geopend.

Vanwege de coronasituatie heeft het normaal gesproken 'feestelijk moment' bij het bereiken van een hoogste punt in de bouw geen extra aandacht gekregen.

Bouw in twee fasen

De Beroepscampus Middelharnis wordt in twee fasen gerealiseerd, een zuidelijk en een noordelijk gebouw: ‘Nieuwbouw Zuid’ en ‘Nieuwbouw Noord’. Het wordt één Beroepscampus waarin betrokkenen samenwerken en leren. Op dit moment wordt ‘Nieuwbouw Zuid’ gebouwd. In dit bouwdeel zullen RGO, CSG PM, Albeda en het Techniek College Rotterdam onderwijs gaan geven. Na afronding van deze fase wordt ‘Nieuwbouw Noord’ gebouwd, op de plaats waar de RGO nu nog is gehuisvest (locatie Langeweg). In het noordelijke bouwdeel gaan RGO, CSG Prins Maurits, Bouwmensen Zuid-West en Lentiz samenwerken.

Met de realisatie van de Beroepscampus worden de keuzemogelijkheden voor alle leerlingen in de regio uitgebreid. Dankzij een intensieve samenwerking met het mbo, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kunnen zij hier een mooie doorlopende opleiding volgen en in de nabije toekomst een goede baan vinden op het eiland.