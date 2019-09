Hoogste zonnebloem Goeree-Overflakkee

Ook in 2019 heeft de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) een groeiwedstrijd uitgeschreven. In de maand mei ontvingen alle 1500 leerlingen van de 12 openbare basisscholen een zakje met zonnebloemzaad. De opdracht is eenvoudig: probeer een mooie, zo hoog mogelijke plant te kweken. Dat is bij heel veel leerlingen gelukt, maar bij wie werd dit jaar de hoogste gemeten?

Na secuur nameten door het bestuur is vastgesteld dat Tijmen Boeter van de J.C.van Gent school in Sommelsdijk met een plant van 4.39 meter de eilandelijke wedstrijd gewonnen heeft. Blij verraste Tijmen heeft een mooie prijs ontvangen en is in het zonnetje gezet. Zijn plant is opgegroeid in de tuin bij opa en oma, waarmee het een familieprijs geworden is.

Het bestuur van VOO organiseert de groeiwedstrijd al sinds 1972. Begonnen in de kern Oude-Tonge is het uitgegroeid tot een eilandelijke wedstrijd waar veel leerlingen aan deelnemen. Bijzonder is de samenwerking die (klein)kinderen regelmatig aangaan met hun (groot)ouders zodat meerdere generaties jaarlijks deelnemen aan de groeiwedstrijd van VOO.