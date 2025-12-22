Vrienden van Sjaloom viert 30-jarig jubileum

Een dagje naar de dierentuin, een rondje fietsen of gezellig barbecuen: voor veel mensen een normale bezigheid, maar voor wie een beperking heeft, kan dit vrij lastig zijn. Bij Sjaloom Zorg worden ze hierbij al dertig jaar financieel ondersteund door Stichting Vrienden van Sjaloom Zorg. Ton van Putten was aanwezig bij de oprichting ervan op 31 oktober 1995 en zit dertig jaar later nog steeds als enige van toen in het bestuur. "Ik ben er nog steeds bij betrokken, mede door mijn christelijke achtergrond. Dat is ook omzien naar de naaste."

In de jaren negentig maakte hij deel uit van de kerkenraad in Ooltgensplaat waardoor er al af en toe contact was met Sjaloom Zorg. "Er ontstond bij hen het idee om een stichting in het leven te roepen die financiën bij elkaar kon krijgen om iets extra’s te kunnen doen voor de cliënten. Dat ging om wensen die niet uit het zorgbudget betaald konden worden," legt Van Putten uit.

Belevenistafel

De organisatie is vervolgens op zoek gegaan naar geschikte bestuursleden en zijn daarbij onder meer bij hem terechtgekomen. Samen met nog zes andere vrijwilligers komen ze tegenwoordig normaal gesproken drie keer per jaar bij elkaar. Tijdens het jaar komen er allerlei aanvragen binnen van de woonvoorzieningen: van dagjes uit en een hometrainer met beeldscherm tot een snoezelbed en een belevenistafel. "Die worden besproken en wel of niet gehonoreerd. Als er haast is met een aanvraag, wordt die afgehandeld via de app of e-mail."

Geld om aan zoveel mogelijk verzoeken te kunnen voldoen, komt van giften van kerken, particulieren, bedrijven of uit een legaat van een overleden bewoner van Sjaloom. Ook wordt er af en toe een concert georganiseerd waarvan de opbrengst naar de stichting gaat.

Personenbusje

Het eerste wapenfeit van Vrienden van Sjaloom vindt al snel na de oprichting plaats. "Men wilde een personenbusje om de eigen bewoners te kunnen vervoeren. Gelukkig kregen we van veel kanten financiële steun en ook Scholengemeenschap Prins Maurits zorgde voor een grote bijdrage. Daardoor kon het busje worden aangeschaft", blikt Van Putten terug op de eerste gerealiseerde wens.

Andere hoogtepunten in de afgelopen dertig jaar zijn voor hem bijvoorbeeld enkele georganiseerde optredens van de Jostiband en het 40-jarig bestaan van Sjaloom Zorg in 2004. "De bootreis die we georganiseerd hebben voor cliënten, personeel en een klein select gezelschap was heel mooi."

Het eigen 30-jarig jubileum is gevierd tijdens een kerstviering op zaterdag 13 december 2025 in de Hervormde Kerk in Oude-Tonge. "Er was een optreden van de bekende zangeres Sharon Kips en de organist Joost van Belzen. De cliënten hebben deze middag erg genoten", blikt de secretaris terug op deze kroon op het werk van dertig jaar omzien naar de naaste.

