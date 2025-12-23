Rijden na borrel blijft probleem, ook op Goeree-Overflakkee

In Nederland zijn in 2025 tot en met november meer mensen aangehouden voor rijden onder invloed dan in heel 2024. De politie registreerde 43.852 gevallen, tegenover 42.581 in het jaar ervoor. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door VCA-cursus.com. Met de kerstborrels in aantocht, vaak in de laatste weken van het jaar, neemt de kans toe dat mensen na alcoholgebruik toch achter het stuur stappen.

Gemiddeld ging het in 2025 bijna 4.000 keer per maand mis, een stijging van ongeveer 12 procent ten opzichte van 2024. Volgens de onderzoekers speelt vooral alcoholgebruik rond vrijdagmiddag- en kerstborrels daarbij een rol. Veel mensen drinken na het werk nog een paar glazen en onderschatten de invloed daarvan op hun rijgedrag.

Goeree-Overflakkee

Ook op Goeree-Overflakkee zijn de cijfers zichtbaar. In de gemeente werden dit jaar tot en met november 90 mensen aangehouden voor rijden onder invloed. Dat komt neer op 17 aanhoudingen per 10.000 inwoners. Daarmee ligt het aantal lager dan in sommige andere Zuid-Hollandse gemeenten, maar het probleem doet zich ook hier voor.

Onderschat

Uit het onderzoek onder 500 werkenden in onder meer de bouw, industrie en transport blijkt dat een derde van de ondervraagden weleens alcohol drinkt tijdens een borrel op het werk voordat zij nog naar huis rijden. De meeste mensen houden het bij één of twee glazen, maar bijna 15 procent zegt drie glazen of meer te drinken. Het effect van alcohol wordt vaak onderschat. Al na twee glazen kan de reactiesnelheid afnemen, wat gevolgen kan hebben voor de verkeersveiligheid.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel