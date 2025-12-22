 Luister radio: De late avond of kijk live TV

Waterschap Hollandse Delta start baggerschouw in januari

In januari 2026 begint de baggerschouw van waterschap Hollandse Delta. Tijdens deze controle kijken de schouwmeesters of het baggeren in het werkgebied goed is uitgevoerd. Dit gebied loopt van de Nieuwe Maas tot de Grevelingen en van de Biesbosch tot de Noordzee. Elk gebied wordt overigens maar eens per vijf jaar gecontroleerd op bagger. Het waterschap gaat hierbij uit van een aanwas van twee centimeter per jaar.

Het waterschap baggert zelf de grotere watergangen, maar kleinere sloten zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaren van aangrenzende percelen. Eigenaren die de sloten niet of niet genoeg hebben onderhouden, krijgen na de schouw hierover een brief.

Minder stankoverlast
Baggeren zorgt ervoor dat het water in sloten goed kan doorstromen en kan worden afgevoerd, bijvoorbeeld in de wintermaanden met veel regen of soms sneeuw. Ook is er minder stankoverlast en verbetert de waterkwaliteit. Dit is niet alleen belangrijk voor de diertjes die in de sloten leven, maar ook voor de natuur eromheen.

Hollandse Delta voert jaarlijks meerdere schouwen uit. In december gaan medewerkers op pad voor de maaischouw en na de baggerschouw in januari volgen begin mei de houtschouw en de schouw op de vrije beschermingszone.

Maandag 22 december 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

