Houd de stranden van Goeree-Overflakkee schoon

Met het warme weer trekken veel mensen naar de stranden van Goeree-Overflakkee. De gemeente roept strandbezoekers op om afval in de containers te gooien. Zijn de containers vol? Neem dan je afval mee van het strand. Zo houden we met elkaar de prachtige stranden schoon en veilig. Afval blijft rondzwerven. En dat duurt soms langer dan je denkt. Paar voorbeelden: BANANENSCHIL: 1 JAAR

Ook een bananenschil valt onder zwerfafval. De schil doet er wel een jaar over om af te breken. PEUK: 2-12 JAAR

In een sigarettenpeuk zitten veel giftige stoffen. De filter van een peuk bevat kunststof. De afbraaktijd is daarom erg lang. KAUWGOM: 20-25 JAAR

Kauwgom breekt langzaam af én wordt erg hard. Dat maakt het extra lastig om kauwgom op straat op te ruimen. BLIKJE: 50 JAAR

Een stalen blikje doet er enorm lang over om af te breken: wel 50 jaar. Een aluminium blikje vergaat bijna niet. PETFLES: ONEINDIG

Veel plastic flessen zijn van PET gemaakt. PET is vrijwel onafbreekbaar. Tweeten

