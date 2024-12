Huisartsenpost Dirksland scoort goed in bereikbaarheid

Huisartsenpost 't Hellegat Dirksland blijkt een van de betere bereikbare huisartsenposten in Zuid-Holland. Tijdens het weekend moeten patiënten gemiddeld 1 minuut en 14 seconden wachten voordat de telefoon wordt opgenomen. Dit blijkt uit een onderzoek naar de bereikbaarheid van huisartsenposten, uitgevoerd door klantcontactbeheerder Interswitch.

De gemiddelde wachttijd in Zuid-Holland bedraagt 9 minuten. In vergelijking met andere huisartsenposten in de regio presteert Dirksland echter opvallend goed. Bij de slechtst scorende posten, zoals Hadoks in Den Haag en Drechtdokters in Dordrecht, lopen de wachttijden op tot respectievelijk 35 minuten en 31 minuten.

Landelijke vergelijking

In het hele land variëren de wachttijden sterk. Terwijl Zuid-Holland een gemiddelde wachttijd van 9 minuten kent, zijn de kortste wachttijden te vinden in Groningen (gemiddeld 1,5 minuut), Zeeland (2 minuten) en Drenthe (2,5 minuut).

De volledige onderzoeksresultaten, inclusief een overzicht van alle huisartsenposten in Nederland, zijn beschikbaar op de website van Interswitch via deze link.



Door Internetredactie Omroep Archipel