Zwemmen van Stellendam naar Hellevoetsluis voor het goede doel

Het evenement De Oversteek , een zwemtocht van 3 kilometer van Stellendam naar Hellevoetsluis, werd op 31 mei 2025 voor de tweede keer georganiseerd door De Club van Buiten. Voor het evenement was veel interesse – er was zelfs een wachtlijst – en het maximaal aantal inschrijvingen van 450 deelnemers werd al snel bereikt.

De organisatie werkte samen met de reddingsbrigade en andere hulpdiensten om ervoor te zorgen dat alle deelnemers veilig konden meedoen. Naast de verplichte boei werd het dragen van een wetsuit sterk aanbevolen, aangezien het water rond de 18 à 19 graden Celsius was.

De oversteek van drie kilometer door open water was geen gemakkelijke opgave en is niet te vergelijken met zwemmen in een zwembad. “Eerst verzamelen de zwemmers zich in het startvak, daarna krijgen ze een briefing, want veiligheid gaat voor,” zegt Remco Palm van De Club van Buiten. “Vervolgens gaan ze naar de waterlijn en tellen we af voor de start,” vult hij aan.

Stichting Maas

Naast de sportieve uitdaging heeft De Club van Buiten een goed doel gekoppeld aan De Oversteek. Dit jaar werd Stichting Maas gesteund, een organisatie die geld inzamelt voor kinderkanker. “Maas is een jongetje dat zelf kanker heeft gehad, maar daar gelukkig van is genezen. Zijn ultieme wens is om een medicijn tegen kanker te vinden,” aldus Palm. Voor deze editie wordt het opgehaalde bedrag door een sponsor verdubbeld. Maas de Graaf, die genas van lymfeklierkanker – waarvoor hij acht weken in het ziekenhuis lag – is blij met de opbrengst van 10.000 euro. Het geld zal worden besteed aan verder onderzoek. “Het is hartstikke goed wat hier is opgehaald. Dat is een hele mooie plus,” zegt Madelon Baans, winnares bij de dames.

