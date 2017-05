Huisartsenpost en spoedeisende hulp samen Spoedplein

De spoedeisende hulp van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en de huisartsenpost zijn verbouwd. Vanaf 10 mei 2017 heten zij samen Spoedplein. Vanaf deze datum is de huisartsenpost buiten kantoortijden en na telefonische afspraak bereikbaar via de ingang van het spoedplein. De spoedeisende hulp is 24 uur per dag open met een verwijzing van de huisarts.

De ingang van het spoedplein wordt tevens de nachtingang voor het ziekenhuis. Vanaf 10 mei sluit de hoofdingang van het ziekenhuis tussen 23:00 tot 07:00 uur en is toegang tot het ziekenhuis alleen mogelijk via de nachtingang / het spoedplein.