Huisartsenpost lanceert nieuwe website met digitale zelftriage

De drukte op de huisartsenposten blijft aanhouden, zo ook op de locaties van de Huisartsenpost ’t Hellegat. Om deze drukte goed te beheersen en te zorgen dat de patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment (bijv. bij spoed snel een afspraak of een spoedvisite) en bij de juiste zorgverlener, lanceerde Huisartsenpost ’t Hellegat half september 2021 haar nieuwe website.

De nieuwe website is compleet gericht op de hulpvraag van de patiënt. Via de website www.haphellegat.nl krijgt de patiënt nadat een aantal vragen ingevuld zijn over zijn/haart klacht, direct advies zonder dat ze eerst telefonisch contact met de huisartsenpost hoeven te zoeken. Blijkt uit de online triage dat contact nodig is, dan blijft de huisartsenpost bereikbaar zoals men gewend is. In de toekomst zullen er ook functionaliteiten toegevoegd worden zoals je direct door te laten verbinden of zelf in een online agenda een afspraak te maken.

Men verzoekt de bewoners van de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee dan ook om eerst de nieuwe website te bezoeken alvorens de huisartsenpost te bellen.

De huisartsenpost ‘t Hellegat is een samenwerkingsverband tussen de huisartsen in de regio’s Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. De huisartsenpost regelt de huisartsenhulp buiten kantoortijden, dus in de avond, nacht en weekend. De huisartsenpost is er voor spoedzorg en gezondheidsklachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van de eigen huisarts.