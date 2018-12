Hulpdiensten bevrijdden zwaargewond slachtoffer uit auto

Op de Oudelandsedijk bij Stad aan 't Haringvliet heeft vrijdagmorgen 28 december 2018 een persoon bekneld gezeten in zijn auto. Rond 06:40 uur verloor het slachtoffer de macht over het stuur en kwam tegen een boom tot stilstand. Naast de politie, ambulance en brandweer kwam ook het Medisch Mobiel Team (MMT) ter plaatse om hulp te verlenen.

De beknelde automobilist kon na een lange reddingsactie uit zijn voertuig worden bevrijd. Hij is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens een politiewoordvoerder waren er geen andere gewonden of voertuigen bij het ongeval betrokken. Het was lokaal mistig en glad.

De politie en brandweer waren kort voor het ongeval al druk in de weer in Stad aan ’t Haringvliet. Aan de Boomgaarddreef stond een auto in brand. De politie onderzoekt of de twee incidenten met elkaar te maken hebben.