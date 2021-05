Hulpdiensten helpen surfers op de Grevelingen

De hulpdiensten zijn woensdagmiddag 26 mei 2021 uitgerukt voor surfers in problemen op de Grevelingen. Ter hoogte van Nieuwe-Tonge was een surfer vervelend terecht gekomen. Het slachtoffer is door de KNRM overgedragen aan het ambulancepersoneel.

Een tweede surfer had hulp nodig om aan land te komen. Ook deze persoon is aan boord genomen bij de KNRM en op het droge gezet maar had geen medische hulp nodig.