Hulpdiensten opgetrommeld voor parachute

Op vrijdag 2 juni 2023, aan het einde van de ochtend, werden hulpdiensten gealarmeerd voor een neergedaalde parachute, waarbij mogelijk hulp nodig zou zijn. Het incident zou plaats hebben gevonden aan de Oost Havendijk in Dirksland.

Gelukkig waren er geen gewonden en bleek er geen daadwerkelijke noodzaak voor hulp. Het voorval was het resultaat van een proef uitgevoerd door de Delftse startup Kitepower. In de Dirkslandse polder voeren zij experimenten uit met een grote vlieger, die lijkt op een parachute. De vlieger beweegt in een achtvormig patroon en trekt aan een lijn, waardoor een trommel in een generator begint te draaien en elektriciteit opwekt.

Het incident is afgehandeld en de hulpdiensten zijn weer retour gegaan. Het blijkt niet de eerste keer te zijn dat omstanders dachten dat er iemand was neergestort.