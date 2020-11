Hulpdiensten rukken uit voor auto over de kop

In een sloot aan de Staverseweg in Sommelsdijk werd vrijdagmorgen 6 november 2020 vroeg een auto op z’n kop aangetroffen. Brandweer, politie en ambulance rukten met spoed uit. Een eerste onderzoek rondom de auto sloot niet uit dat er zich nog een of meerdere personen in het voertuig bevonden.

De brandweer heeft het voertuig opzij getrokken met een lier. Er werd geen slachtoffer aangetroffen. Het is niet bekend hoe lang de auto al in de sloot lag en wat de oorzaak is van het ongeval.