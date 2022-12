Hypermoderne operatiekamers voor het Van Weel-Bethesda

De splinternieuwe operatiekamers van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis zijn op donderdag 15 december 2022 officieel geopend. Ze voldoen aan de hoogste standaarden. Hiermee is het ziekenhuis klaar voor de toekomst.

In 2019 is Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis gestart met de eerste plannen, waarna de operatiekamers in fases zijn verbouwd. Inmiddels zijn de nieuwe operatiekamers al enkele weken in gebruik. Ze zijn groter en voorzien van de laatste technologie. Wat niet alleen fijner werken is voor medewerkers, maar ook de patiëntveiligheid verder vergroot.

De nieuwe operatiekamers zijn heel overzichtelijk. Ze zijn ruimer en alle vloeren en wanden zijn vervangen. Door pendels aan het plafond, voor monitoren en het aansluiten van apparatuur, staat of ligt er bijna niets op de grond. Hierdoor is er meer bewegingsruimte. Bovendien kunnen de pendels in elke mogelijke positie worden gebracht voor beter zicht op het operatiegebied.

Er is gebruik gemaakt van de allernieuwste technologie. Zo zijn beelden bij kijkoperaties voortaan in 3D, hangt er één groot scherm waarop alle voor de operatie belangrijke informatie wordt getoond en met het patiëntveiligheidssysteem kan iedere stap in het operatieproces worden gecontroleerd. Een hypermodern luchtbehandelingssysteem blaast gefilterde lucht de OK in. En via een technisch bedienpaneel kan het operatieteam alles op de operatiekamer bedienen. Van de kleur van de verlichting en de temperatuur tot de operatietafel.

Met de zeer complete en moderne operatiekamers biedt Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis haar patiënten nu en in de toekomst goede zorg dichtbij.