Iets goeds doen voor een ander met je bedrijf

GOvoorelkaar, het online platform voor vrijwilligerswerk en burenhulp op Goeree-Overflakkee, daagt alle ondernemers op het eiland uit om in september iets goeds te doen. De bedrijven gaan met elkaar de strijd aan voor de titel ‘Het mooiste bedrijf van Goeree-Overflakkee’. Zij maken kans op een compleet verzorgd maatschappelijk verantwoord teamuitje.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen faciliteren steeds meer bedrijven hun werknemers in het doen van vrijwilligerswerk. Dit is niet alleen goed voor het bedrijf, ook de werknemers geven aan dat vrijwilligerswerk het werkplezier verhoogt. De samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners op het gebied van vrijwilligerswerk is erg belangrijk. Het versterkt de samenleving.

September: ‘doing good maand’

GOvoorelkaar heeft de maand september omgedoopt tot ‘doing good maand’. Zij dagen bedrijven en hun werknemers op Goeree-Overflakkee uit om zich in te zetten voor het eiland en de mede-eilandbewoners. Werknemers kunnen zich samen met een of meerdere collega’s opgeven. Daarbij hoopt GOvoorelkaar de deelnemers te enthousiasmeren en te inspireren zodat zij betrokken blijven bij het doen van vrijwilligerswerk.

Jouw talent maakt het verschil

“We willen de bedrijven oproepen om vanuit hun eigen kracht en talenten iets te organiseren. Werken jullie bij een bakkerij? Dan zou je appeltaarten uit kunnen delen in een verzorgingshuis. Maak dan gelijk een praatje met de bewoners. Heb jij de sporters van jouw sportschool ‘opgetrommeld’ om mee te doen aan de doing good maand? Ga een uurtje afval rapen tijdens het hardlopen. Het gaat erom dat je er plezier in hebt om iets goeds te doen met jouw talent”, aldus Aukje Goedegebuure, matchmaker bij GOvoorelkaar.

Het mooiste bedrijf van Goeree-Overflakkee

De winnaar van de doing good maand verdient niet alleen de symbolische titel ‘Het mooiste bedrijf van Goeree-Overflakkee’. Ook wint het bedrijf een compleet verzorgd maatschappelijk teamuitje. Over de actie, de actievoorwaarden en de bekendmaking kunt u meer informatie vinden op de website van GOvoorelkaar: www.govoorelkaar.nl/doing-good.