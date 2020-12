Illegaal geplaatste bankjes cadeau aan bewoners

Stichting Water Natuurlijk kreeg in de zomer van 2020 de vraag of er bankjes geplaatst konden worden op de fietsroute over de dijk langs het Volkerak. Het waterschap reageerde dat dit moest wachten tot het nieuwe groenbeleid was vastgesteld. Dat bracht Water Natuurlijk tot de actie om dan maar zelf bankjes te plaatsen.

Behoefte aan een rustpunt

De route langs het Volkerak is lang en wordt met name door oudere fietsers gebruikt. Er is behoefte aan een plek om even te zitten, een boterham te eten en te genieten van het uitzicht. Vandaar de vraag om bankjes. Een redelijke vraag vond Water Natuurlijk en bracht het verzoek over aan het waterschap Hollandse Delta. De verontwaardiging was groot toen als antwoord kwam dat dit moest wachten op het nieuwe beleid. Het kon nog wel een of twee seizoenen duren voor het nieuwe groenbeleid van kracht zou worden. Water Natuurlijk besloot om dan maar zelf actie te ondernemen.

Burgerlijk ongehoorzaam

Van een boom die weg moest op een landgoed lieten ze planken zagen, een zakje bouten bij de bouwmarkt en de inzet van enkele vrijwilligers en de bankjes waren een feit. Voor enkele tientjes stonden ze en afgelopen zomer konden fietsers er gebruik van maken. Ze staan ook in de routeplanner van de Fietsersbond.

De bankjes zijn alleen geplaatst zonder vergunning. Dat leidde recent tot de onvermijdelijke vraag van het waterschap of Water Natuurlijk hier alsnog een vergunning voor aan wilde vragen en zo de situatie te legaliseren. Water Natuurlijk wil geen vergunning voor bankjes. Ze wil een gastvrij waterschap dat zorgt voor de nodige voorzieningen langs de fietsroutes die ze beheren. Uiteraard is dat geen kerntaak voor het waterschap maar het is een kleine moeite, vinden ze bij de stichting.

De stichting gaat geen vergunning aanvragen. Als oplossing gaf fractievoorzitter Anne Mollema de bankjes cadeau aan het waterschap. Ze hopen dat mensen nog lang kunnen genieten van de bankjes langs het Volkerak.