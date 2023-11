Illegaal vuurwerk aangetroffen in woning

De politie heeft gereageerd op een melding via Meld Misdaad Anoniem over de aanwezigheid van illegaal vuurwerk in een woning in Sommelsdijk. Dit meldde de politie op dinsdag 28 november 2023. Na de melding heeft de politie actie ondernomen door een huiszoeking uit te voeren.

Bij het doorzoeken van de woning stuitte de politie op een aanzienlijke hoeveelheid illegaal vuurwerk. Tegen de 46-jarige hoofdbewoner zal een proces-verbaal worden opgemaakt.

Het illegaal bezitten van vuurwerk vormt niet alleen een gevaar voor de eigen veiligheid, maar ook voor de omgeving. De politie benadrukt het belang van het melden van dergelijke incidenten en benadrukt dat Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) een effectief middel is om bij te dragen aan de handhaving van de openbare orde.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws