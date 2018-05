Imago-onderzoek Goeree-Overflakkee weer van start

De komende maanden wordt het imago van Goeree-Overflakkee wederom door het onderzoeksbureau Right Marktonderzoek onderzocht onder haar gasten. Vanaf de meivakantie 2018 gaat dit bureau persoonlijk enquêtes op het eiland afnemen onder enkele honderden bezoekers. Daarnaast wordt er een online onderzoek gedaan in Nederland en een deel van Duitsland en België.

In 2016 heeft Right Marktonderzoek in opdracht van gemeente Goeree-Overflakkee een onderzoek uitgevoerd naar de aantrekkelijkheid van het eiland als vakantiebestemming. In totaal hebben 1.047 (potentiële) toeristen en 247 verblijfstoeristen meegedaan aan het onderzoek. Daarnaast zijn er nog 12 diepte-interviews gehouden met verblijfstoeristen op het eiland.

Imago

Uit het onderzoek in 2016 bleek dat de gasten Goeree-Overflakkee als volgt zien: Een eiland met een natuurlijke kust/ strand met veel fietsmogelijkheden. Echt een eiland waar je tot rust komt. Voor het merendeel van de toeristen voldoet de vakantie op Goeree-Overflakkee volledig aan de verwachtingen. Ook is de kans groot dat de toeristen die eenmaal op het eiland zijn geweest terugkeren. Een kleine groep van de ondervraagden was geïnteresseerd in wonen op Goeree-Overflakkee.

Effectmeting

Door de opzet van de vervolgmeting en de vragenlijst zoveel mogelijk identiek te houden, zijn de resultaten uit 2016 en de resultaten van het nieuwe onderzoek goed met elkaar te vergelijken. Hierdoor kan de impact van campagnes en activiteiten op het gebied van gebiedsmarketing en de ontwikkelingen op recreatief vlak worden gemeten. En kan worden bepaald welke invloed deze ontwikkelingen en activiteiten hebben gehad op het imago en de positie van Goeree-Overflakkee.

Samen met de buren

De gemeente Goeree-Overflakkee en de gemeente Schouwen-Duiveland voeren weer het onderzoek in gezamenlijkheid uit.