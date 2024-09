In 2025 toch een Tulpenwandeltocht?

In het sportpraetprogramma Op de Hoagte spraken we met André Groenendijk over de Tulpenwandeltocht. Waar we het gesprek ingingen met de gedachte dat de 11e Tulpenwandeltocht de laatste zou zijn, is er toch nog een sprankje hoop op een doorstart.

André kon nog geen exacte informatie geven, maar wel dat er gesprekken gaande zijn met een organisatie van Flakkee die de tocht in hun evenementen wil opnemen. Hoe of wat verder? Luister naar Op de Hoagte en u weet meer dan uw buurman. Elke woensdagavond tussen 19:00 - 21:00 uur bij Omroep Archipel.

Presentator Maarten de Korte sprak met André Groenendijk over de Tulpenwandeltocht.

Beluister nu via de bekende podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.



Door Internetredactie Omroep Archipel