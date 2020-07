In actie tegen zwerfafval op het strand en in de duinen

Gewapend met een afvalzak trok de SGP-fractie van Goeree-Overflakkee woensdagavond 22 juli 2020 eropuit om samen met een aantal enthousiaste mensen van het eiland een deel van het strand en duinen langs te gaan om zwerfafval op te ruimen. Met dit actieve werkbezoek liet de fractie zich informeren over het zwerfafvalprobleem.

Enthousiast vertelde Marcel Brevé over zijn drive om afval in de buitenruimte op te ruimen. Hij spreekt liever van grondstoffen. "Het hoort er niet, alles wat leeft heeft er last van en we weten niet wat het doet met onze gezondheid". Hij hoopt dat mensen meer bewust worden van dit probleem en zelf netjes hun 'afval' opruimen. Op het stuk strand is dan ook een mix van die grondstoffen te vinden. Na een uur struinen door de duinen blijkt dat de groep ca. 300 liter afval heeft verzameld.

Een harde kern van 8 à 9 personen gaat er regelmatig op uit om afval uit de buitenruimte te verzamelen. Soms wordt een actie opgezet om met een grotere groep delen van natuurgebieden te schonen. "Van belang is dat er een mentaliteitsverandering opgang komt en mensen geen afval achterlaten maar juist zelf opruimen", zegt Marcel Brevé. De fractie is blij dat mensen zich betrokken weten, ook op dit terrein, en op deze manier bijdragen aan een schone omgeving. Een voorbeeld voor anderen. Op de Facebookpagina van ‘Doe mee samen voor een schoon Goeree-Overflakkee’, zijn de resultaten van de acties te volgen.