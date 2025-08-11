In brand gestoken auto blijkt eigendom van politieagent

Op maandagochtend 4 augustus 2025 is tegenover de brandweerkazerne en het politiebureau aan de Olympiaweg in Sommelsdijk een auto volledig uitgebrand. Uit politieonderzoek blijkt dat de auto opzettelijk in brand is gestoken. Een man uit Bergen op Zoom is hiervoor opgepakt.

Volgens meerdere, onafhankelijke bronnen gaat het om de auto van een politieagent. De politie wil dit vooralsnog niet bevestigen. Een woordvoerder van de politie laat weten: “Over de identiteit van het slachtoffer doen wij geen uitspraken in verband met de privacy. Verder loopt het onderzoek nog.”

Eventuele getuigen kunnen zich melden bij de politie. Deze informatie kan van belang zijn voor het lopende onderzoek.

