In Oude-Tonge moeten bromfietsers voortaan op de rijbaan rijden

Vanaf maandag 11 juli 2022 zijn bromfietsers, maar bijvoorbeeld ook zogeheten speedpedelecs – een snelle elektrische fiets waarmee snelheden van 45 kilometer per uur behaald kunnen worden – verplicht om op de Stationsweg in Oude-Tonge op de rijbaan te rijden. Niet meer op het fietspad dus.

Oude-Tonge is het eerste dorp op Goeree-Overflakkee waar deze maatregel gaat gelden. Om die reden wordt er extra aandacht aan geschonken. Op speciaal ontworpen, tijdelijke borden worden weggebruikers van deze nieuwe maatregel op de hoogte gebracht.

De maatregel verhoogt de veiligheid

Afslaande automobilisten schatten de snelheid van bromfietsers op het fietspad vaak verkeerd in of ze worden volledig over het hoofd gezien. Ook voor fietsers is het veiliger. Het snelheidsverschil tussen bromfietsers en het langzamere verkeer veroorzaakt vaak gevaarlijke situaties. Inhalen op de soms krappe fietspaden leidt dan al snel tot aanrijdingen. Bromfietsers zijn op de rijbaan voorzichtiger en beter zichtbaar voor automobilisten. En met een toegestane snelheid van 45 kilometer per uur passen bromfietsers en de eerdergenoemde speedpedelecs beter tussen het overige gemotoriseerde verkeer.

Fietspaden

Fietspaden binnen de bebouwde kom zijn in Oude-Tonge straks alleen voor fietsen en bromvoertuigen met een blauw kenteken (zoals snorfietsen) te gebruiken. Wanneer een bromfietser alsnog op het fietspad rijdt, riskeert hij of zij een boete van 95 euro exclusief 9 euro aan administratiekosten. Goede, duidelijke voorlichting moet dit voorkomen. Wethouder Henk van Putten van Mobiliteit vertelt dat uiteindelijk het doel is om bromfietsers in elk dorp op Goeree-Overflakkee te dirigeren van het fietspad naar de rijbaan. “Zo maken we het voor iedereen in het verkeer veiliger. Extra voorlichting en attentieborden moet deze landelijke richtlijn meer bekendheid geven. Daarna is het aan de brommer- en scooterrijders om hun verantwoordelijkheid te nemen. De politie zal hier meer op controleren.”