Inbraak bij Kringloopwinkel GOED voor GOED Sommelsdijk

In de nacht van woensdag 21 augustus op donderdag 22 augustus 2024 is er ingebroken bij kringloopwinkel GOED voor GOED in Sommelsdijk. Hierbij is een aanzienlijke hoeveelheid goederen ontvreemd, wat tot grote verslagenheid heeft geleid bij het team van de winkel.

Sluiting en aangepaste dienstverlening

Door de inbraak is de kringloopwinkel in Sommelsdijk donderdag 22 augustus 2024 gesloten. De voedseluitgifte van Charity Re-use zal echter doorgaan en vindt buiten plaats.

Boodschappentassen kunnen niet donderdag worden opgehaald, maar op vrijdag 23 augustus tussen 10:00 en 15:00 uur.

Klanten die goederen willen inleveren worden verzocht gebruik te maken van de locaties in Oude-Tonge en Stellendam.

Medewerkers opgevangen

De medewerkers van GOED voor GOED zijn opgevangen en krijgen de donderdag een dag vrij om bij te komen van de gebeurtenissen. Het team is aangeslagen, maar gaat zeker door met het werk. Verdere ontwikkelingen zullen zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd.



Door Internetredactie Omroep Archipel