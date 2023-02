Indrukwekkende herdenking Ramp in Oude-Tonge

Goeree-Overflakkee kijkt terug op een indrukwekkende herdenking in Oude-Tonge van de Watersnoodramp, op woensdag 1 februari 2023 70 jaar geleden. Bij de herdenking was Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden aanwezig.

Woensdag vinden herdenkingen plaats in nog vijf andere dorpen op het eiland, namelijk in Nieuwe-Tonge, Middelharnis, Den Bommel, Stellendam en Herkingen. Daar is namens de gemeente Goeree-Overflakkee burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman aanwezig of één van de wethouders. De herdenkingen in de gemeente worden georganiseerd door inwoners van het dorp zelf, met ondersteuning van de gemeente.

Oude-Tonge was zwaarst getroffen dorp

Oude-Tonge was tijdens de Watersnoodramp van 1953 het zwaarst getroffen dorp. 305 mensen kwamen om, één op de tien inwoners van het dorp destijds. Vele huizen werden verwoest, tienduizenden dieren konden ook niet gered worden. Ook in andere dorpen in de Zuid-Hollandse gemeente vielen veel slachtoffers. Daarom wordt jaarlijks in een aantal dorpen de Ramp herdacht.

In verband met de 70-jarige herdenking was dit jaar de prinses uitgenodigd om aanwezig te zijn in Oude-Tonge. Ze was te gast bij de dienst in de R.K. kerk O.L.V. Hemelvaart en bij de krans- en bloemleggingen op de begraafplaats aan de Heerendijk waar in totaal 311 mensen zijn begraven. Daar maakte ze ook een tocht langs de graven. Op de stenen staan de namen en leeftijden van de vele slachtoffers. Aan de achternamen is te zien dat soms hele gezinnen in één klap werden weggenomen door de verschrikkelijke natuurramp. Bij de herdenking in Oude-Tonge waren naast vele overlevenden ook commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, en dijkgraaf Jan Bonjer van Waterschap Hollandse Delta aanwezig.

Prinses sprak met overlevenden

De prinses sprak ook met overlevenden van de ramp. Zo ging ze in gesprek met Joas de Boet, die destijds in Oude-Tonge woonde. Hij verloor in die rampnacht zijn vader, moeder en negen broers en zusjes. In totaal verloor hij die nacht 43 familieleden. De Boet ontkwam doordat hij op 31 januari met de laatste veerpont naar de kazerne op het ‘vasteland’ was gegaan.

Ook sprak de prinses met Jo Tanis-Meijer, die ook in de herdenkingsdienst haar persoonlijke verhaal vertelde. Tanis-Meijer verloor haar moeder, broer en drie zussen. Op de arm van haar vader overleefde de toen 2,5-jarige het wel, al had het weinig gescheeld. Vader en dochter dreven een nacht lang door de ondergelopen polder, tot ze bij een dijk kwamen. Met een bewusteloze en onderkoelde dreumes liep haar vader vervolgens naar de veiligheid.

Na afloop van de herdenking sprak de prinses ook met de broers Piet en Dies van den Ouden. Piet wist meer dan 80 mensen te redden, maar dacht dat zijn broer het niet had overleefd omdat hij zag dat hun huis was ingestort. Pas dagen later kwam hij zijn broer weer tegen.

“De ramp is onderdeel van de geschiedenis van Goeree-Overflakkee. Herdenken is heel belangrijk en we zijn blij dat de prinses met ons wilde herdenken”, aldus burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. “Het blijft elk jaar indrukwekkend om de verhalen te horen en al die namen te zien van mensen die – ook 70 jaar later – nog steeds gemist worden.”