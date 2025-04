Infocentrum Oude-Tonge in onzekerheid: vrijwilligers starten petitie

De vrijwilligers en bezoekers van het infocentrum aan de Bernhardstraat in Oude-Tonge zijn in rep en roer. Stichting Zijn heeft het huurcontract van het activiteitencentrum per 1 januari 2026 opgezegd. Dagelijks vinden er in het zaaltje activiteiten voor buurtbewoners plaats. Die worden bijna allemaal georganiseerd door vrijwilligers. Omdat ze het zaaltje niet kwijt willen, zijn zij een petitie gestart.

De gemeente beschikt over veel maatschappelijk vastgoed, dat vanwege de kosten efficiënter moet worden ingezet. Daarbij wordt gekeken naar de kosten en naar het gebruik van de ruimten. Een woordvoerder van de gemeente zegt hierover: “Het is belangrijk om de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten, zodat activiteiten op een betaalbare en toekomstgerichte manier kunnen doorgaan.”

De vrijwilligers van het infocentrum hopen dat hun locatie in gebruik blijft. "Er zit hier natuurlijk heel veel van die oudere in de appartementen in deze buur", zegt voorzitter Wil Meijer van de commissie. "En ja, die komen gewoon hier naartoe. Dus het is gewoon heel belangrijk dat het hier blijft. Want als het hier weggaat, komen die mensen niet meer. Die blijven gewoon thuis zitten."

De locatie Grutterswei is door de gemeente aangewezen als alternatief. Voor de ouderen is die echter niet te voet bereikbaar. Bovendien moeten ze daar per consumptie betalen, terwijl ze in het infocentrum slechts een klein bedrag kwijt zijn, inclusief drankjes en hapjes.

Het ouderenwerk in de buurt is 57 jaar geleden opgericht door de gezamenlijke kerk, legt Wil Meijer uit. Uiteindelijk is het in handen gekomen van Stichting Zijn. "Wij zijn echt voor de ouderen met een kleine portemonnee."

Van sluiting van het infocentrum is nog geen sprake, zo benadrukt een woordvoerder van de gemeente. "De locatie is eigendom van woningbouwvereniging Oost West Wonen en het is aan de woningbouwvereniging hoe die de locatie in de toekomst wil invullen."

Oost West Wonen zegt juist te zien hoeveel meerwaarde dit soort ontmoetingsruimtes in een wijk kunnen hebben. "Ook wij vinden het belangrijk dat de ruimte beschikbaar blijft en de activiteiten voortgezet kunnen worden. Of en hoe dit mogelijk is, weten we nu nog niet. Het huurcontract loopt nog tot eind dit jaar. Gelukkig hebben we dus nog even de tijd om een oplossing te vinden."

Op woensdag 9 april zitten afgevaardigden van de gemeente, Oost West Wonen, Stichting Zijn en de Dorpsraad Oude-Tonge voor het eerst samen rond de tafel. De vrijwilligers van het infocentrum aan de Bernhardstraat zijn dan ook uitgenodigd om mee te praten.

