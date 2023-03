Informatie gezocht voor herdenkingspaneel oorlogsslachtoffers Melissant

Stichting WO2GO is bezig met het maken van een zogenaamd herdenkingspaneel, welke zal komen te staan bij een nieuw op te richten monument in Melissant. Op het paneel wordt het verhaal verteld van de mensen uit Melissant die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. De stichting die al sinds de oprichting in 2008 onderzoek doet naar de oorlogsslachotfers van Goeree-Overflakkee, heeft inmiddels een lijst opgesteld met tien namen van mensen die aangeduid kunnen worden als oorlogsslachtoffer van Melissant. Zij zullen met foto en kort verhaal op het paneel herdacht worden.

Voor de verdere invulling van het paneel is stichting WO2GO nog op zoek naar foto’s en aanvullende informatie van de oorlogsslachtoffers van het dorp, want van sommige personen ontbreekt nog één van beiden om het verhaal over hen compleet te maken. Daarom een oproep voor hulp bij het zoeken naar een foto en waar mogelijk ook naar familie van de slachtoffers. Kunt u helpen? Neem dan contact op met Dennis Notenboom per mail: d.notenboom@wo2go.nl of bel: 06-51 869 641. Van het dorp Melissant is helaas weinig fotomateriaal uit de oorlog bekend bij de stichting WO2GO, ook dit is uiteraard welkom voor de invulling het paneel.

De voorlopige lijst van personen die op het paneel herdacht zullen worden: