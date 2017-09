Informatieavonden over internet buitengebied

Meer dan 90% van de Nederlanders heeft de mogelijkheid om internet te gebruiken via een zeer snelle verbinding, namelijk een snelheid van meer dan 30 megabit per seconde. Nederland is daarmee één van de koplopers in Europa en zelfs van de wereld. Echter ongeveer 1500 huishoudens en bedrijven in de buitengebieden van Goeree-Overflakkee zijn nog aangewezen op langzaam internet via de telefoonlijn of via dure en beperkte 4G oplossingen. Om ook voor deze groep inwoners en bedrijven snel internet toegankelijk(er) te maken, organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee twee informatieavonden op woensdag 11 oktober in Middelharnis en maandag 23 oktober 2017 in Oude-Tonge.

Behalve dat bedrijven afhankelijk zijn van een goede en stabiele internetverbinding voor hun bedrijfsvoering, is snel en goed werkend internet ook voor inwoners van belang om mee te kunnen gaan in alle ontwikkelingen. Huishoudens en bedrijven in het buitengebied hebben dus grote behoefte aan snel en betaalbaar internet. Daarom organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee twee informatieavonden over de mogelijkheden voor snel internet in het buitengebied.

Informatieavonden

Inwoners en ondernemers die niet kunnen beschikken over een internetverbinding met een downloadsnelheid van minimaal 30 megabit per seconde, zijn van harte welkom op één van de informatieavonden op 11 of op 23 oktober. Greenet presenteert namelijk tijdens deze avonden een oplossing om op elk adres een breedband internetaansluiting te realiseren. Verder lichten zij toe hoe het netwerk wordt aangelegd en welke diensten men kan afnemen. Tijdens de avonden is er ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen.

Locaties en tijden

De informatieavonden vinden plaats op twee locaties; woensdag 11 oktober 2017 in Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis en maandag 23 oktober in De Grutterswei, Willemstraat 14 in Oude-Tonge. Beide avonden starten om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en zijn uiterlijk om 21.30 uur afgelopen.

Aanmelden

In verband met de organisatie is het verzoek u aan te melden bij Marc Trouwborst via (0187) 47 53 55 of per email; marc.trouwborst@goeree-overflakkee.nl.