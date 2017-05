Informatiebijeenkomst English Summer School in Middelharnis

In de zomer van 2017 vindt wederom een English Summer School plaats in Middelharnis. In één week tijd geven kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 18 jaar een "boost" aan hun Engels door middel van een uitgebreid les- en activiteitenprogramma.

Op woensdag 31 mei 2017 van 16:00-17:00 uur organiseert English Academy een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. Deze bijeenkomst vindt plaats op het RGO Middelharnis aan de Koningin Julianaweg 54, Middelharnis. Ouders en/of geïnteresseerde deelnemers zijn van harte welkom.

Graag vooraf aanmelden via de website: http://anglianetwork.eu/summer-schools/info-meetings/

Meer informatie: www.anglia.nl of 0165-235233