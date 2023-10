Informatiecentrum Grevelingen krijgt nieuwe eigenaar

Na een succesvolle aanbesteding verkoopt Staatsbosbeheer het op de Brouwersdam gelegen Informatiecentrum Grevelingen aan PIXFACTORY. PiXFACTORY is een uitgeverij, opleidingsinstituut, evenementen-organisatie en webshop voor natuurfotografen en vogelaars.

PiXFACTORY wil in het gebouw een natuurfotografie- en vogelbelevingscentrum vestigen en een intensief activiteitenprogramma aanbieden met tal van cursussen, workshops, events en excursies. Het belevingscentrum behoudt zijn openbare functie en wordt met exposities, films en laagdrempelige activiteiten een waardevolle toevoeging voor toeristen. Met een volledige uitgerust auditorium herbergt het centrum één van de grootste zalen in de omgeving en is het een aantrekkelijke plek voor organisaties en bedrijven om hier hun congres of teamdag te organiseren. Hierin zal PiXFACTORY de samenwerking zoeken met de aanwezige ondernemers op de Brouwersdam.

PiXFACTORY zal het gebouw van binnen flink aanpakken en er een functioneel geheel van te maken. Naast het auditorium komt er een natuurbelevingswinkel, daghoreca en een expositieruimte. Hierbij is het uitgangspunt dat de inrichting zoveel mogelijk circulair zal plaatsvinden. De opening is medio 2024 voorzien.

Het informatiecentrum met panoramisch uitzicht over het Grevelingenmeer en de Noordzee werd in 2015 geopend en in 2017 overgedragen aan Staatsbosbeheer doordat het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta werd opgeheven. Staatsbosbeheer slaagde er ondanks veel inspanningen niet in het bijzondere gebouw kostendekkend te exploiteren. Eind 2021 sloot het Informatiecentrum de deuren. Vervolgens werd eind vorig jaar een openbare aanbesteding uitgeschreven, waarbij gezocht werd naar een partij met een maatschappelijke invulling passend bij het gebied de Grevelingen.

Begin 2023 kwam PIXFACTORY als winnaar uit de bus. Daarna was het tijd om de details van de overdracht nader uit te werken. Omdat het informatiecentrum is gelegen op grond van de Staat én op een primaire waterkering, nam dat enkele maanden in beslag.

Staatsbosbeheer is blij met de overname en heeft er het volste vertrouwen in dat het iconische pand met PIXFACTORY een mooie toekomst tegemoet gaat.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws