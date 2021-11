Informatiecentrum Grevelingen sluit op 1 december

Staatsbosbeheer sluit per 1 december 2021 de winkel en de uitkijktoren van het Informatiecentrum Grevelingen. Ook is het dan niet meer mogelijk om zalen te huren. De horeca is nu al gesloten.

Het informatiecentrum met panoramisch uitzicht over het Grevelingenmeer en de Noordzee werd in 2015 geopend en in 2017 overgedragen aan Staatsbosbeheer doordat het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta werd opgeheven. Staatsbosbeheer nam het informatiecentrum over, nadat het toenmalige Inspiratiecentrum door financiële problemen moest sluiten.

In de afgelopen jaren is door Staatsbosbeheer gekeken naar een kostendekkende constructie om het informatiecentrum met een openbare functie te kunnen behouden, maar dat is uiteindelijk financieel niet haalbaar gebleken. De huidige exploitatie (winkelomzet, excursies en zaalverhuur) zijn onvoldoende dekkend om het pand in de toekomst te blijven financieren. Met stakeholders in de regio zijn nieuwe samenwerkingsvormen verkend. Ook deze zoektocht heeft niet tot een passende oplossing geleid.

Momenteel onderzoekt Staatsbosbeheer de mogelijkheden voor verkoop aan derden bij voorkeur aan een partij met een maatschappelijke invulling passend bij het gebied de Grevelingen. Jaarlijks trok het informatiecentrum met uitkijktoren 50.000 bezoekers, voornamelijk bezoekers uit de omgeving.