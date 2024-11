Informatiepanelen meegenomen bij Faunapark Flakkee

Faunapark Flakkee doet via Facebook een oproep aan bezoekers die ‘per ongeluk’ informatieborden van enkele dieren hebben meegenomen. Het gaat om de borden van de vuurwezel, de loewak en de serval. De dierenorganisatie plaatste zaaterdag 2 november 2024 een bericht op Facebook: “De informatieborden van de vuurwezel, loewak en de serval zijn waarschijnlijk per ongeluk meegenomen. Wil degene die deze vindt in zijn tas ze terugbrengen of afrekenen?”

Het faunapark hoopt dat de borden snel weer terugkomen, zodat bezoekers weer volledige informatie krijgen over deze bijzondere dieren. Wie de borden heeft gevonden – of zich alsnog realiseert dat ze per ongeluk zijn meegenomen – wordt vriendelijk verzocht om ze terug te brengen naar het park.



Door Internetredactie Omroep Archipel