Informatiepost bij de Ouddorpse vuurtoren gesloten

De Nautische Informatiepost bij de Ouddorpse vuurtoren Westhoofd is niet meer in gebruik. Het licht op de vuurtoren blijft gewoon branden, maar Rijkswaterstaat heeft de post voor informatievoorziening aan de scheepvaart met ingang van januari 2024 gesloten. Dat, terwijl het Slijkgat in zee bij Ouddorp en Stellendam een moeilijk te navigeren gebied is.

Onlangs hebben er nog twee boten vastgezeten in zee bij Stellendam. Daarbij moest de KNRM ingrijpen. Omroep Archipel vroeg verschillende belanghebbenden om een reactie.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws