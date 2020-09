Ingetogen Open Monumentendag Goeree-Overflakkee

Verschillende monumenten op Goeree-Overflakkee openen zaterdag 12 september 2020 traditiegetrouw hun deuren voor Open Monumentendag. Het is deze keer ingetogener dan anders, maar het belooft desondanks een interessante editie te worden.

Voor dit jaar is het thema Leermonument. Er zijn monumenten met een leerfunctie, zoals scholen en universiteiten, maar eigenlijk zijn alle monumenten ‘leermonumenten’. Van elk monument valt iets te leren. Het thema sluit aan bij het thema van de Europese Monumentendagen ‘Heritage and Education’.

Vanwege de coronamaatregelen heeft het organiserende comité besloten om een beperkte variant van het mooie evenement voor Goeree-Overflakkee te laten plaatsvinden. Dat betekent geen opening en minder activiteiten.

Wethouder Daan Markwat (Monumenten en erfgoed): “Goeree-Overflakkee heeft veel mooie monumenten die een bezoekje waard zijn en waar mooie verhalen over te vertellen zijn. De monumenten kunnen ons stuk voor stuk veel leren, over onze geschiedenis, over ons dorp en over ons eiland. Ik wens iedereen die Open Monumentendag bezoekt een mooie dag toe!”

Er zijn mooie locaties om te bezoeken, zoals de Rooms-Katholieke parochiekerk ‘Onze Lieve Vrouw Hemelvaart’ in Oude-Tonge, het Streekmuseum in Sommelsdijk, de Hervormde Kerk in Goedereede of kasteel Spreeuwenstein in Ouddorp.

Wilt u een monument bezoeken? Kijk op www.openmonumentendag.nl voor meer informatie, de activiteiten en de deelnemende monumenten.

Uiteraard gelden ook tijdens Open Monumentendag de landelijke regels tegen de verspreiding van het coronavirus. Ga er op uit, maar vermijd drukte, houd onderling afstand en volg de aanwijzingen van de vrijwilligers op.