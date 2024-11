Inhaalslag huisvesting statushouders is gelukt

Gemeente Goeree-Overflakkee heeft haar achterstand ingelopen rond de huisvesting van statushouders. Dat is gelukt door de inzet van tijdelijke locaties, zoals het oude gemeentehuis in Dirksland. Daarnaast schreef de gemeente zich in voor de huisvesting van zogenoemde ‘missiegezinnen. Dat zijn gezinnen die door de Rijksoverheid rechtstreeks uit vluchtelingenkampen worden gehaald.

Daardoor vonden de afgelopen 2 maanden ruim 100 statushouders hier huisvesting. Dat was ook nodig. Op 1 juli 2024 was er nog sprake van een achterstand van bijna 100 mensen. De verwachting is dat de gemeente dit jaar met een plusje eindigt. Dat geeft ruimte voor de nieuwe taakstelling voor 2025. Het kabinet heeft recent aangegeven te willen stoppen met de taakstellingen, ook voor statushouders. Dat is momenteel nog niet het geval. Ook is niet duidelijk op welke termijn dit ingaat.

Hervestiging

Het Rijk nodigt jaarlijks enkele honderden vluchtelingen uit om naar Nederland te komen. Dat wordt hervestiging genoemd. Het gaat dan om de meest kwetsbare vluchtelingen. Ze kunnen niet terug naar hun eigen land. Maar hun leven is ook in gevaar in het land van opvang. Dat is bijvoorbeeld omdat ze medische zorg nodig hebben. Of omdat het gaat om een gezin met kleine kinderen of alleenstaande vrouwen. De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, selecteert deze meest kwetsbare vluchtelingen. De gemeente vangt een aantal van deze gezinnen nu op.

Ook verblijven er tijdelijk 40 statushouders in het oude gemeentehuis van Dirksland. In de Boezemflat verblijven nog eens 14 statushouders.

Inzet blijft nodig

Wethouder Daan Markwat is blij dat de inhaalslag is gelukt. “Ons uitgangspunt is altijd geweest dat onze huurwoningen ook beschikbaar blijven voor onze eigen woningzoekenden. Dat is gelukt met deze maatregelen.” Hij waarschuwt wel dat inzet op dit vlak nodig is en blijft.

“We maken nu gebruik van twee tijdelijke locaties in Dirksland, die op een gegeven moment ook vervallen. Dan zullen deze bewoners ook vaste huisvesting moeten hebben. Daarnaast is het fijn dat we gezinnen vanuit hervestiging konden huisvesten. Maar we realiseren ons ook dat dit extra tijd en capaciteit kost van begeleidende organisaties als Vluchtelingenwerk. En we beseffen ons ook dat dit zorgt voor extra druk op bijvoorbeeld onderwijs en zorg.”

Taakstelling

Het Rijk bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders elke gemeente moet huisvesten. Dat wordt de taakstelling genoemd. De provincie houdt hier toezicht op en grijpt in als gemeenten lange tijd hun taakstelling niet halen. Asielzoekers worden statushouders op het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen.

Goeree-Overflakkee haalde al 4 jaar de taakstelling niet. Het moment naderde dat de provincie zou ingrijpen. Dan kan de provincie op kosten van én in de gemeente zelf statushouders huisvesten. Dat kan bijvoorbeeld door statushouders tijdelijk in een hotel te plaatsen. Of door verplicht alle beschikbaar komende huurwoningen te bestemmen voor huisvesting van statushouders.



Door Internetredactie Omroep Archipel