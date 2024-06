Inloop Formulierenhulp van Stichting ZIJN wordt uitgebreid

De inloop van Formulierenhulp van Stichting ZIJN wordt uitgebreid. Naast de wekelijkse inloop in de bibliotheek in Middelharnis (elke woensdag van 10:00 - 12:00 uur) kunnen inwoners vanaf maandag 10 juni nu ook terecht in Oude-Tonge.

Elke maandag van 14:00 - 16:00 uur staan de medewerkers van Formulierenhulp klaar in het Infocentrum in Oude-Tonge voor gratis hulp bij de administratie en het invullen van (digitale) formulieren. Een afspraak maken is niet nodig, je kunt gewoon binnenlopen.



Door Internetredactie Omroep Archipel