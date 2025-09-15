Inloopavond over nieuwe drempels en snelheidsverlaging Oudelandsedijk

De Oudelandsedijk, de verbindingsweg tussen Dirksland en Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee, ondergaat van 27 oktober tot en met 19 december 2025 groot onderhoud. Naast het reguliere onderhoud wordt de weg ingericht volgens de landelijke richtlijnen voor verkeersveiligheid. Dit houdt in dat de maximumsnelheid wordt verlaagd van 80 naar 60 km per uur. Daarnaast worden plateaus aangelegd om het verkeer af te remmen en worden er veilige oversteekplaatsen voor fietsers gecreëerd.

Om bewoners en belangstellenden te informeren over de werkzaamheden organiseert het waterschap Hollandse Delta samen met aannemer Van Gelder een inloopbijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 2 oktober 2025 van 16:00 tot 20:00 uur in Het Diekhuus in Middelharnis. Tijdens de bijeenkomst kunnen bezoekers informatie verkrijgen over het ontwerp, de uitvoering van de werkzaamheden en de geplande omleidingsroutes.

Voor verdere vragen of meldingen kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de omgevingsmanager van Van Gelder, Liesbeth van Dijke. Zij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 07:00 en 17:00 uur via 088 - 115 4142.

Wie het project verder wil volgen, kan de gratis BouwApp downloaden. Via de app kunnen gebruikers de planning, omleidingen en belangrijke mededelingen raadplegen. Ook is meer informatie te vinden op www.onderWEGwerk.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel