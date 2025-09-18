Inloopspreekuur over natuurbeheerplannen Grevelingenmeer

Sinds woensdag 27 augustus 2025 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van Rijkswaterstaat ter inzage. De notitie bevat de plannen voor het beheer van de natuur in de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en de Grevelingen. In dit document wordt gekeken naar de maatregelen die nodig zijn om de natuur in deze gebieden te beschermen en te behouden. Het gaat om belangrijke natuurgebieden, zoals de Westerschelde, waar zoet en zout water samenkomen en de Grevelingen, die vroeger in verbinding stond met de zee. De overheid onderzoekt welke stappen er nodig zijn om de natuur daar gezond te houden.

Het document bevat ook een Milieueffectrapport (MER), dat onderzoekt wat de gevolgen zouden zijn voor de natuur als er geen actie wordt ondernomen, en welke maatregelen er genomen kunnen worden om de natuurdoelen te bereiken.

Op donderdag 18 september 2025 is er een inloopspreekuur in het Diekhuus in Middelharnis, van 18:30 tot 21:00 uur. Hier kunnen belangstellenden in gesprek gaan met projectmedewerkers en vragen stellen over het natuurbeheer. Tot 7 oktober 2025 kunnen zienswijzen op het plan worden ingediend. Meer informatie is te vinden op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

