Innovatiecentrum akkerbouw in Dirksland

Herstel van het bodemleven, de waterkwaliteit, de omgevingskwaliteit en de biodiversiteit op Goeree-Overflakkee. Dat zijn enkele doelen van het Agrarisch Innovatie- en Kenniscentrum (AIKC). Het AIKC is in mei 2019 gestart. Ook wil het kenniscentrum de Zuid-Hollandse eilanden en de grotere Zuidwestelijke deltaregio bedienen in het aanjagen van verduurzaming van de akkerbouw. Het centrum wordt ondersteund door gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland. Lees het volledige bericht op: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/05/22/dirksland-krijgt-innovatiecentrum-akkerbouw Tweeten

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

8e Tulpenwandeltocht schenkt ruim € 8.500,- Met 4 wandelroutes, 1 fiets- en scootmobielroute, maar liefst 2033 deelnemers, 1.000 bossen tulpen, 900 pannenkoeken uit Stad, 58 vrijwilligers en bijna 40 sponsoren was de Tulpenwandeltoch...

KNRM Stellendam in actie bij evacuatieoefening Maasvlakte Zaterdag 25 mei 2019 vond een grootschalige evacuatieoefening plaats op de Tweede Maasvlakte. Tijdens deze zogenoemde Live Exercise (LIVEX) werkten verschillende organisaties samen om...

Streekmuseum brengt Sommelsdijkse stropdas Zondag 16 juni 2019 is het tijd om alle papa's in het zonnetje te zetten. Menig vader krijgt praktisch gereedschap of een heerlijk geurtje van zijn kinderen; hippe sokken of een mooie...

Uitslaande brand in woonhuis Oude-Tonge In de nacht van vrijdag 17 mei op zaterdag 18 mei 2019 is rond 01:40 uur brand uitgebroken in een woning aan de Jupiterhof in Oude-Tonge. Toen de brandweer ter plaatse kwam was de brand...

Vrouw zwaargewond bij aanrijding op Staakweg Dirksland Op donderdagmiddag 16 mei 2019 heeft er een ongeval plaatsgevonden op de N215 Staakweg nabij Dirksland. Een personenauto is tot stilstand gekomen tegen een lantaarnpaal nadat het voertuig...

Koning Willem-Alexander bezoekt Windpark Krammer Op woensdag 15 mei 2019 bezocht koning Willem-Alexander Windpark Krammer om de officiële opening van dit windmolenpark te verrichten. De koning deed dat door een grote stekker in een...

Goeree-Overflakkee krijgt dagdienst-kazerne In aanvulling op de vijf vrijwillige kazernes in het oosten van de gemeente Goeree-Overflakkee, zal vanaf 1 juli 2019 tijdens kantooruren (07:00-17:00 uur, op maandag t/m vrijdag) de...

Bunkers gaan open voor publiek Vaak onopvallend verborgen in het landschap, ligt de Nederlandse kust nog vol met bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Op zaterdag 25 mei 2019 is het Bunkerdag. Tussen 10:00 en 17:00 uur...

Gratis spel en kans op sponsorcheque tijdens inleveractie milieustraten Goeree-Overflakkee De gemeente Goeree-Overflakkee doet mee aan de Wecycle-inleveractie voor afgedankte elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste) op de milieustraten in Middelharnis en Goedereede....

150.000 euro voor uniek zandwallengebied Ouddorp De gemeente Goeree-Overflakkee is betrokken bij de toekomst van het zandwallen- en schurvelingengebied op de Kop van Goeree. Voor bewoners en eigenaren van een zandwal of schurveling is in...

