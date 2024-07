Insectenhotel en nieuwe beplanting verfraaien Langeweg in Ooltgensplaat

Op vrijdag 28 juni 2024 werd de Langeweg in Ooltgensplaat feestelijk heropend. Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn opende samen met de leerlingenraad van OBS de Regenboog een insectenhotel, als onderdeel van het nieuwe beplantingsontwerp 'Uut je Plaete'. Vanaf nu zal de Langeweg er nog groener uitzien, met bloeiende vaste planten, siergrassen, struiken en bomen.

De Langeweg in Ooltgensplaat kon groener. Dit vonden de meedenkers uit Ooltgensplaat en de gemeente Goeree-Overflakkee. Een groot deel van de straat was betegeld en het plan was om dit in februari 2024 opnieuw in te richten. Van 1 november tot 15 november 2023 konden inwoners stemmen op een van de drie beplantingsontwerpen. De Langeweg is voor veel inwoners dé toegangsweg tot het dorp. Daarom vonden de gemeente en de meedenkgroep het belangrijk dat iedereen kon stemmen.

En dat gebeurde massaal. Er is maar liefst 600 keer gestemd, waarvan 434 stemmen op het winnende beplantingsontwerp ‘Uut je Plaete’. Dit ontwerp combineert bloeiende vaste planten, siergrassen, struiken en bomen, wat zorgt voor een kleurrijk tafereel. Met dankzij de meerpalen ook een stoer karakter.

Een kleurrijk resultaat

Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn is blij met het resultaat: "Het is fantastisch dat de meedenkgroep van Ooltgensplaat en de inwoners van de Langeweg zelf het initiatief namen om de straat groener te maken. Gezamenlijk hebben we het nieuwe beplantingsontwerp 'Uut je Plaete' gerealiseerd. De bloemen bloeien al prachtig en we kijken uit naar de komst van insecten in het nieuwe insectenhotel. Door meer groen toe te voegen, verbeteren we de leefomgeving en de biodiversiteit in de straat. Samenwerking met onze inwoners is hierbij van onschatbare waarde."

Ook Fop Moyaart (Meedenker uit Ooltgensplaat) is enthousiast: “Als meedenkgroep in Ooltgensplaat hadden we al langer de wens om de Langeweg aan te pakken. Voorheen was het een grijze straat met veel tegels, maar nu is het een kleurrijk feestje om erlangs te rijden! Het oog wil natuurlijk ook wat. We hopen dat de nieuwe planten en bloemen ook meer insecten, vogels en andere dieren zullen aantrekken."



Door Internetredactie Omroep Archipel